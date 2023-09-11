حفل موسيقي وعرض صور ولقطات من سورية في طوكيو

طوكيو-سانا

أقيم في قاعة شينجوكو بونكا بالعاصمة اليابانية طوكيو حفل موسيقي شعري قدمته السيدة كييكو كوما ممثلة مؤسسة (إن بي أو كوما) المعنية بالتبادل الثقافي والتراث الياباني، تحت عنوان “أساطير كوغوريو المكتشفة” بحضور جماهيري مميز.

وأفردت السيدة كوما ضمن العرض الشعري الموسيقي مقطعاً مخصصاً عن سورية مع عرض صور وأفلام التقطتها خلال زيارتها إلى آثار تدمر وقلعة حلب عام 2007، عبرت خلالها شعرياً عما أصاب سورية والسوريين من إرهاب وحصار ومعاناة.

وتمثل أساطير كوغوريو رسائل روحية تدعو للسكينة والسلام حول العالم، حيث سبق أن أدت كوما مقاطع منها أثناء زيارتها إلى سورية في حفل موسيقي شعري أقيم عام 2007 في دار الأسد للثقافة والفنون.

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