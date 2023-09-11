26 قتيلاً على الأقل جراء انقلاب عبارة في نيجيريا

أبوجا-سانا

لقي ما لا يقل عن 26 شخصاً حتفهم فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، بعد انقلاب عبارة عند خزان أحد السدود في القطاع الأوسط من شمال نيجيريا اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن بولوجي إبراهيم المتحدث باسم حاكم ولاية نيجر قوله: “القارب كان يحمل أكثر من مئة شخص بينهم نساء وأطفال، كانوا في طريقهم إلى مزارعهم حيث يمرون على سد كبير”، موضحاً أنه تم التأكد من مقتل 26 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال، بينما تم إنقاذ أكثر من 30 شخصاً في وقت تتواصل فيه عملية الإنقاذ المشتركة.

وفي تموز الماضي لقي أكثر من 100 شخص حتفهم عندما انقلب قارب كان محملاً بأكثر من طاقته في منطقة نائية من ولاية نيجر، في واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها على مدى سنوات.

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