هولندا تفوز على إيرلندا في تصفيات أوروبا لكرة القدم

دبلن-سانا

فازت هولندا على إيرلندا 2-1 اليوم لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وسجلت إيرلندا الهدف الأول بعد أربع دقائق من المباراة عبر ركلة جزاء نفذها آدم إيداه، لتعادلها هولندا بركلة جزاء في الدقيقة 19 نفذها كودي جاكبو، بينما يسجل فاوت فيخورست هدفاً لهولندا بالشوط الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تتقدم هولندا إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد تسع نقاط وبفارق ست نقاط خلف فرنسا، وتتبقى لها مباراة مؤجلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency