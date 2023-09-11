مؤتمر الوسائل العصرية للخطاب الديني في القاهرة يدعو لإطلاق مشروع قومي صحيح في مجال الخطاب الديني

القاهرة-سانا

دعا المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون الذي أقامه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة سورية وبعنوان “الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني” إلى إطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح ورشيد في مجال الخطاب الديني، برؤية معاصرة تحافظ على الثوابت وتراعي المستجدات العصرية.

وشدد المؤتمر في توصياته الختامية على أهمية العمل لتعزيز الاستخدام التشاركي للفضاء الإلكتروني من حيث إنتاج المعرفة والإسهام في نشرها، مع التوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والتوسع في استخدام التكنولوجيات بما فيها الذكاء الاصطناعي والإفادة منها في مجال الخطاب الديني، بما يسهم في الحفاظ على هويتنا الدينية والثقافية.

وأكد المؤتمر أهمية دور الأسرة في توجيه أبنائها نحو الاستخدام الآمن لمواقع التواصل، والتعاون بين المؤسسات الدينية والتقنية في مجال استخدامات الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، والإفادة منها في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد ترأس الوفد السوري المشارك في المؤتمر الذي عقد في الفترة من 9 إلى 10 أيلول الجاري، وأكد في كلمة له أن سورية قدمت بكل مؤسساتها تجربة عظيمة في التصدي لكل أشكال التطرف والتعصب.

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