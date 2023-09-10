للمرة الأولى في تاريخها… ألمانيا تفوز بكأس العالم لكرة السلة

مانيلا-سانا

توجت ألمانيا اليوم بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على صربيا بنتيجة 83-77.

وخلال المباراة النهائية التي جرت في العاصمة الفلبينية مانيلا تقدم المنتخب الصربي في الربع الأول 26-23 قبل أن يستعيد المنتخب الألماني اتزانه، وينهي الربع الثاني متعادلاً 47-47، ليشهد الربع الثالث تحولاً مفصلياً لصالح المنتخب الألماني، بنتيجة 69-57 ومن ثم بقي محافظاً على تقدمه إلى أن انتهت المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط.

وكانت ألمانيا بلغت أول أمس النهائي للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة 113-111.

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