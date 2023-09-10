باقري كني: إيران ترحب بأي مبادرة أوروبية للتعاون

طهران-سانا

أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني عن ترحيب بلاده بأي مبادرة أوروبية لفتح أبواب جديدة للتعاون بين الجانبين.

وقال باقري كني خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج لويجي دي مايو: “إن التنوع الاستراتيجي في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية أعطى نشاطاً وحيويةً للتحركات الدبلوماسية الإيرانية”، لافتاً إلى أن الطاقات الإيجابية لإيران في الساحتين الإقليمية والدولية أتاحت فرصاً أمام الجهات الفاعلة على مستوى المنطقة والعالم للحوار والتفاعل والتعاون.

وأشار باقري كني إلى دور الاتحاد الأوروبي في تعبئة طاقات المجموعة الأوروبية، موضحاً أن إيران برهنت التصميم والإرادة والقدرة اللازمة للتفاعل الثنائي، وبالتالي ترحب بأي مبادرة من الجانب الأوروبي لفتح أبواب جديدة للتفاعل والتعاون.

بدوره أكد دي مايو على “الدور المهم والفعال لإيران في المعادلات الإقليمية والعالمية”، معرباً في الوقت نفسه عن “دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفتح الطريق للحوار والتفاعل معها”.

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