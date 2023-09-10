كوكوف: الغرب ونظام كييف يخططون لتفجير (قنبلة قذرة) في أوكرانيا

موسكو-سانا

كشف نائب سكرتير رئيس مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف اليوم عن خطة نظام كييف وبتحريض من الغرب، لتفجير “قنبلة قذرة” في أوكرانيا، واتهام روسيا فيما بعد بتنفيذها.

وقال كوكوف في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية: “إن النازيين الجدد الأوكرانيين وبتحريض من مستشاريهم الغربيين كانوا يعتزمون ارتكاب استفزاز على أراضيهم، من خلال تفجير ما تسمى القنبلة القذرة، بهدف اتهام روسيا فيما بعد بالإرهاب النووي”.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في حزيران الماضي القبض على خمسة أشخاص حاولوا تهريب 1 كيلوغرام من “السيزيوم 137” المشع، لاستخدامه في إلحاق الضرر بمصالح روسيا في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

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