روسيا تطالب فرنسا بالاعتذار عن العنصرية بحق الصحفيين الروس

موسكو-سانا

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم فرنسا بالاعتذار عن منع الصحفيين الروس من حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها: “مُنعت رئيسة تحرير موقع (روسيا نيوز) إيكاترينا نادولسكايا بوقاحة من حضور المؤتمر الصحفي للرئيس ماكرون في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وحاول الفرنسيون كسر هاتفها، والسبب كما قال أحد موظفي الخدمة الصحفية الفرنسية بشكل مباشر هو تمثيلها لوسائل الإعلام الروسية”.

وأكدت زاخاروفا أن روسيا لن تتجاهل حقيقة أن الديمقراطيات الغربية الزائفة أظهرت مرة أخرى مثالاً على التمييز العنصري، وانتهاكات المبادئ الأساسية للديمقراطية، مشددة على أن “سياسة التضليل والغطرسة ستقلب في نهاية المطاف ضد أنصارها”.

واعتبرت زاخاروفا أن “ما حدث مظهر صارخ من مظاهر العنصرية والقومية العدوانية، والحادثة مبنية على التمييز على أساس الجنسية”، مطالبة في الوقت نفسه “قصر الإليزيه بالاعتذار لممثلي وسائل الإعلام”.

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