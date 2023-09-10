فتوح يدين جريمة إعدام الاحتلال للطفل الفلسطيني ميلاد الراعي

القدس المحتلة-سانا

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الطفل الفلسطيني ميلاد الراعي 16 عاما والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال اليوم مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ولفت فتوح في تصريح نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الأطفال بشكل خاص والمدنيين الفلسطينيين بشكل عام منتهكا كل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأكد فتوح أن انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال من قتل وتعمد للإصابة وتسبب بالإعاقة هي جرائم حرب تتطلب مساءلته ومحاسبته وتتطلب تدخلاً دولياً لتوفير الحماية لكل الفلسطينيين.

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