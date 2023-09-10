5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان لسورية في البطولة العربية للكيك بوكسينغ بالعراق

بغداد-سانا

حقق منتخب سورية للكيك بوكسينغ اليوم خمس ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في البطولة العربية المقامة في مدينة السليمانية العراقية.

وحقق الذهبيات لمنتخبنا اللاعبة ألين درغام بأسلوب “فول كونتاكت” وذهبية أخرى بأسلوب “الكي ون” وسارة الأحمد بأسلوب “فول كونتاكت” وأخرى بـ “الكي ون” وسارة زلاط بـ “الفول كونتاكت”.

وجاءت الميداليتان الفضيتان عبر مهدي الخطيب بـ “الفل كونتاكت” و”الكي ون”، ونال بهاء حنو برونزية أسلوب “بوينت فايت” و “فول كونتاكت”.

وحل منتخبنا في المركز الأول عربياً بفئة السيدات والثالث في الترتيب العام.

رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي منار البزرة أشار في تصريح لـ سانا إلى الأداء المتميز الذي قدمه لاعبو ولاعبات المنتخبات في هذه البطولة والمستوى المهاري الملفت الذي نال إعجاب خبراء اللعبة، منوهاً في الوقت ذاته بالتحضيرات الجيدة التي سبقت البطولة والإرادة الكبيرة التي دخل بها منتخبنا المنافسات في سبيل رفع علم سورية عالياً في هذا المحفل الرياضي.

هناء صقور

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