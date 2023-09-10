الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غرب القرم

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين غرب شبه جزيرة القرم.

وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف أكد في تصريح له إسقاط مسيرتين أوكرانيتين بنيران الدفاعات الجوية الروسية غرب الجمهورية.

وكان أكسينوف قد أفاد بوقت سابق بأنه تم إسقاط طائرة دون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم.

يذكر أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إحباط العديد من الهجمات الجوية التي شنتها أوكرانيا عبر الطائرات المسيرة المحلية وغربية المصدر.

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