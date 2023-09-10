زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب وسط إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.1 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة قبالة مقاطعة سولاويزي الوسطى في إندونيسيا اليوم إلا أنه لم يتسبب بحدوث تسونامي.

ونقلت شينخوا عن وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في البلاد قولها: إن الزلزال وقع على بعد 49 كيلومترا شمال غرب منطقة دونجالا وعلى عمق 20 كيلومتراً تحت قاع البحر.

وأضافت الوكالة إن الهزات الناجمة عن الزلزال ليس لديها القدرة على إحداث تسونامي.

من جهته قال محمد فكري مسؤول مركز البيانات والمعلومات بوكالة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها بالإقليم: إن “أكثر من ألف قروي فروا من المناطق الساحلية خوفا من هزات ارتدادية محتملة” مضيفاً أن الكهرباء انقطعت بعد الزلزال وتعطلت الاتصالات.

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