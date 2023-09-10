استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إن الطفل ميلاد الراعي 16 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال اليوم مخيم العروب شمال المدينة”.

وفي الخامس من الشهر الجاري استشهد فلسطينيان أحدهما بعد تنفيذه عملية بطولية في قرية الزبيدات بمنطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة جندي من قوات الاحتلال، والآخر خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم.

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