SCS-NET
الشريط الإخباري

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

2023-09-09

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إن الطفل ميلاد الراعي 16 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال اليوم مخيم العروب شمال المدينة”.

وفي الخامس من الشهر الجاري استشهد فلسطينيان أحدهما بعد تنفيذه عملية بطولية في قرية الزبيدات بمنطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة جندي من قوات الاحتلال، والآخر خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا استشهاد طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل في الضفة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved