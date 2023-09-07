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وصول 50 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا في تموز وآب الماضيين

2023-09-06

روما-سانا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو بيانتيدوزي” أن شهري تموز وآب الماضيين شهدا وصول أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن بيانتيدوزي قوله في تصريحات متلفزة: إن 50 ألف مهاجر دخلوا البلاد، داعيا إلى إخضاع الوافدين للقواعد الأوروبية والوطنية وتنفيذ نظام الطرد والإعادة إلى الوطن لمن لا يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية.

ولا تزال إيطاليا نقطة العبور الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي مع وصول نحو114200 شخص عن طريق البحر حتى الآن هذا العام، تليها إسبانيا بأكثر من 21 ألف شخص وفقا لأرقام الأمم المتحدة في حين أن الرقم بالنسبة لليونان عن طريق البر والبحر يبلغ نحو 18600 شخص.

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