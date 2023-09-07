إنجاز صيانة لمحطتي مياه الحمة والعزيزية في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهى فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعمال صيانة في محطتي مياه العزيزية والحمة، وذلك بهدف تحسين واقع ضخ المياه بعد إعادة تشغيل محطة علوك منذ عدة أيام.

وبين رئيس فرع منظمة الهلال علي منصور في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة شملت تركيب منظومة طاقة شمسية وعدادات غزارة بأقطار مختلفة في محطة الحمة وصمام قياس 400 ملم ولوحة تبديل تلقائي في محطة العزيزية.

من جهته لفت مدير مؤسسة المياه تكليفاً المهندس محمد عثمان إلى أهمية إجراء الصيانة في المحطتين المذكورتين اللتين تضخان المياه عبرهما إلى المشتركين في مدينة الحسكة والأحياء المحيطة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بتغذية أحياء مدينة الحسكة بالمياه القادمة من محطة علوك تباعاً وفق برنامج التقنين المعمول به.

وكانت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة المياه وبالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أجرت عدة صيانات في محطة مياه علوك قبيل إعادة تشغيلها شملت الغاطسات والمضخات ليرتفع عدد الآبار العاملة فيها حالياً إلى 22 بئراً.

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