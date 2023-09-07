الصحة العالمية: أكثر من 300 وفاة بحمى الضنك في بنغلادش خلال آب

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أسوأ موجة تفش لحمى الضنك تشهدها بنغلادش في تاريخها حيث بلغ عدد الوفيات بسببها منذ نيسان الماضي ولغاية الآن أكثر من 135 ألف إصابة و650 حالة وفاة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في بيان: إن “هذا الوباء يمارس ضغطاً هائلاً على النظام الصحي في بنغلادش، حيث إن عدد الحالات زاد في مختلف أنحاء البلد بعدما بدأ يتراجع في العاصمة دكا”، موضحاً أنه أدى إلى وفاة أكثر من 300 شخص في آب الماضي.

وتتمثل أعراض الإصابة بحمى الضنك الفيروسية بحمى شديدة وصداع وآلام جسم ونزف وفشل الأعضاء وأحياناً الموت.

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