وزير السياحة يلتقي وفداً من المشاركين في مؤتمر اتحاد (فيا آراب)

دمشق-سانا

التقى وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في دمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس وأعضاء وفود من كوبا وبنما المشاركين بالمؤتمر الخمسين لاتحاد المؤسسات العربية في دول أمريكا اللاتينية (فيا آراب).

وتناول اللقاء أفق التعاون السياحي وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة مسبقاً والتي تتضمن التنسيق بين المكاتب السياحية في البلدين، وتعزيز التبادل السياحي والترويج للسياحة الثقافية والتاريخية والبيئية، والمشاركة في المعارض الدولية المقامة في البلدين، وتشجيع الاستثمار من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات المقدمة.

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