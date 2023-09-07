الأمن الإيراني يفكك شبكة تخريبية على صلة بالخارجية الأمريكية

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية ودائرة استخبارات حرس الثورة اليوم عن تفكيك شبكة تخريبية على صلة بوزارة الخارجية الأمريكية كانت تخطط للقيام أعمال شغب داخل البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إن “أعضاء الشبكة التخريبية قد تلقوا دعماً مالياً من وزارة الخارجية الأمريكية وكانوا يعملون على تجنيد النساء والتخطيط للعب دور في أعمال الشغب بتوجيه من أحد السياسيين الإيرانيين المعارضين في الخارج”.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الشبكة أجرت دورات تعليمية لعناصر من داخل البلاد وخارجها وقدمت دورات افتراضية مجانية لناشطين في مجال المرأة والمجتمع المدني عبر أحد الإعلاميين المعارضين في جامعة سواز الأمنية في بريطانيا.

وكان الأمن الإيراني ألقى في الثالث والعشرين من الشهر الماضي القبض على خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

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