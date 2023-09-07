موسكو: واشنطن تعمل لتوسيع شبكة مختبراتها البيولوجية في الخارج

موسكو-سانا

رأى رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف أن الإدارة الأمريكية تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ برامجها البيولوجية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا عبر توسيع هذه البرامج للحد مما وصفته بالتهديد المشترك لدول ما بعد الاتحاد السوفييتي.

ونقلت روسيا اليوم عن كيريلوف قوله: سيتم توسيع الشبكة الأجنبية للمختبرات البيولوجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وسيستمر برنامج الحد من التهديدات المشتركة الذي فرضته الإدارة الأمريكية سابقاً على دول ما بعد الاتحاد السوفييتي.

وشدد كيريلوف على أنه خلال عمل فريق الخبراء المعني بتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتُكسينية (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية) في جنيف في آب الماضي نشر البنتاغون وثيقة سياسية بعنوان مراجعة سياسة الأمن الحيوي والتي تحدد تصرفات وزارة الدفاع الأمريكية في هذا المجال حتى عام 2035.

وأشار كيريلوف إلى أنه على الرغم من أن الهدف المعلن لتنفيذها هو ما يسمى ردع استخدام الأسلحة البيولوجية والرد على تفشي الأمراض الطبيعية إلا أن الوثيقة تخلق أساساً قانونياً لمزيد من التوسع البيولوجي العسكري الأمريكي والأبحاث خارج الأراضي الأميركية حيث إن الطبيعة العسكرية البيولوجية للنشاط المخطط له تتجلى في حقيقة أنه سيتم تنفيذه من قبل مجلس الدفاع البيولوجي الذي يرأسه نائب وزير الدفاع الأمريكي ويليام لابلانت.

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