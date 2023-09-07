غوتيريش: الأرض عانت من موسم من الغليان.. والانهيار المناخي بدأ

نيويورك-سانا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن “كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان.. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق”.

وأضاف غوتيريش وفقاً لمركز أنباء الأمم المتحدة في رسالة أصدرها اليوم تعليقاً على الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة: إن “الانهيار المناخي بدأ” لافتاً إلى أن “العلماء حذروا منذ فترة طويلة مما يمكن أن يجلبه الإدمان على الوقود الأحفوري” مؤكداً أن “ارتفاع درجات الحرارة يتطلب تكثيفاً للعمل”.

ودعا غوتيريش قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ وقال: “لا يزال بإمكاننا تجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية وليس لدينا لحظة لنضيعها”.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الاطلاق وفقاً لما أظهرته بيانات خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية.

وكان شهر آب الأكثر سخونة على الإطلاق بفارق كبير مقارنة بالشهر نفسه من الأعوام الماضية وثاني أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق بعد شهر تموز 2023.

ووصلت درجة حرارة سطح البحر حول العالم لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.

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