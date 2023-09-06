الأرض شهدت أكثر ثلاثة أشهر سخونة على الإطلاق

جنيف-سانا

ذكرت “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقاً لما أظهرته بيانات خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية.

ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن البيانات المسجلة لدى كوبرنيكوس: إن “درجة حرارة سطح البحر حول العالم وصلت لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي، كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام”.

وأظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن “شهر آب كان الأكثر سخونة على الإطلاق بفارق كبير مقارنة بالشهر نفسه من الأعوام الماضية وثاني أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق بعد شهر تموز2023”.

وأشارت التقديرات التي وردت في الدورية الشهرية لخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ إلى أن “شهر آب كان أكثر دفئاً بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850-1900”.

بدوره قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتري تالاس: إن “نصف الكرة الأرضية الشمالي شهد صيفاً من الظواهر المتطرفة، حيث وقعت موجات حر متكررة نجمت عنها حرائق غابات مدمرة وأضرار صحية وتعطيل للحياة اليومية وإحداث خسائر دائمة في البيئة”.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن “هذا العام حتى شهر آب يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو”.

وأظهرت بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ أن “متوسط درجة حرارة سطح البحر في آب كان الأعلى على الإطلاق حيث بلغت 20.98 درجة مئوية كما تجاوزت درجات الحرارة في كل يوم في شهر آب ما تم تسجيله في آذار2016”.

وظل حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي عند مستوى منخفض قياسي لهذا الوقت من العام بمعدل أقل بنسبة 12 بالمئة من المتوسط، وهو أكبر شذوذ سلبي على الإطلاق لشهر آب منذ بدء عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وكانت مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي أقل بنسبة 10 بالمئة من المتوسط، ولكنها أعلى بكثير من الحد الأدنى القياسي المسجل في آب 2012.

وقال مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ كارلو بونتيمبو: إن “ما نلاحظه ليس فقط الظواهر المتطرفة الجديدة ولكن استمرار هذه الظروف القياسية وتأثيراتها على كل من الناس والكوكب، وهو نتيجة واضحة لارتفاع درجة حرارة النظام المناخي”.

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