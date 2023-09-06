منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره العماني في افتتاح تصفيات كأس آسيا

عمان-سانا

خسر منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره العماني بهدفين دون رد في المباراة، التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد في الأردن، بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنةً لحساب المجموعة الأولى.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية بالتصفيات يوم السبت المقبل بلقاء منتخب بروناي، بينما يواجه منتخب الأردن في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وضمت تشكيلة منتخبنا في هذه المباراة وسيم أيوب وهيثم اللوز وخالد الحجة ومصطفى سفراني وزياد غنوم وأحمد دالي ومالك جنعير وحسن دهان ومحمد ريحانية وهوزان عثمان وعبد الرحمن الحسن.

محمد الرحيل

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