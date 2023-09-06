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جامعة حماة تصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

2023-09-06

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه، والذي جرى أمس الثلاثاء في مقر المعهد العالي للغات.

وبين رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور لم تتجاوز 15 بالمئة من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين.

وأشار السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين بالاختبار من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات، أو من خلال موقعي الجامعة والمعهد الإلكترونيين.

وهذا هو الاختبار الرابع الذي تجريه جامعة حماة هذا العام فيما يتعلق بدرجة الدكتوراه.

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