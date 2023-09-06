14 ميدالية متنوعة للسويداء في بطولة الجمهورية للأندية والبيوت الرياضية بقوة الرمي

السويداء-سانا

أحرز منتخب أندية السويداء برياضة قوة الرمي 14 ميدالية متنوعة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للأندية والبيوت الرياضية للفئات العمرية الصغيرة التي استضافتها صالة تشرين الرياضية بدمشق مؤخراً.

وفاز منتخب السويداء بالبطولة بثلاث ميداليات ذهبية عبر حيدرة علوم ولانا جزان وأنس غانم، وثلاث ميداليات فضية بواسطة ورد جزان وزيد دلال وملك مزهر، وثماني برونزيات عن طريق كل من نسيب عساف وأمير أبو خليل وآدم كرباج وسيف غانم وإلياس بشنق وتيم جزان وآرام كرباج وسبال الخطيب.

وأشار رئيس بعثة منتخب السويداء للبطولة والحكم الدولي أيوب حمدون في تصريح لسانا إلى أن البطولة شهدت مشاركة نحو 300 لاعب من أكثر من 15 نادياً مع مستوى فني عال، مبيناً أن لاعبي السويداء أثبتوا جدارتهم فيها وحققوا مركزين لأفضل لاعب بالبطولة.

وضمت بعثة منتخب أندية السويداء للبطولة كلا من المدرب وسيم حمدون، ومساعده وسام بشنق، والإداري علاء غانم، والحكم رحاب العلي.

وتعد قوة الرمي من الرياضات القتالية المتميزة، وتعنى بالدفاع عن النفس لأنها تجمع كل الفنون القتالية بأسلوب واحد، وفق قوانين محددة تحرص على سلامة اللاعبين وتعتمد على اللكمات والركلات ورمي الخصم على الأرض والتثبيت.

عمر الطويل

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