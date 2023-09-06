الطقس غداً.. أجواء حارة نسبياً وسديمية حارة في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الساحلية، وسديمياً حاراً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، وليلاً تكون نسبة الرطوبة السطحية مرتفعة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف في تلك المناطق.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مع ساعات بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …