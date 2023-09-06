أرمينيا.. افتتاح قاعة باسم سورية في جامعة يريفان الحكومية

يريفان-سانا

افتتحت جامعة يريفان الحكومية الأرمينية قاعة باسم الجمهورية العربية السورية، وذلك في كلية الدراسات الشرقية – قسم الدراسات العربية.

وخلال حفل الافتتاح أوضحت سفيرة سورية في أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان أن القاعة هي نتاج تعاون بين السفارة السورية والجامعة، وستكون منصة للتبادل التربوي والثقافي والعلمي والفكري بين سورية وأرمينيا.

بدورهم أكد كل من رئيس الجامعة الدكتور هوفانيس هوفانيسيان وعميد كلية الدراسات الشرقية الدكتور روبين ميلكونيان ورئيس قسم الدراسات العربية الدكتور هايك كوتشاريان على عمق علاقات الصداقة بين سورية وأرمينيا، وأن هذه القاعة ستكون همزة وصل جديدة بين البلدين، وستسهم في تعزيز العلاقات التربوية والعلمية، ولا سيما تعليم اللغة العربية.

حضر الافتتاح ممثلون عن السفارات العربية ومدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأرمينية وسفراء أرمينيا السابقون لدى سورية والسفير الأرميني الحالي لدى سورية، ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وطلاب الكلية وممثلو الجالية السورية وممثلو عدد من وسائل الإعلام الأرمينية.

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