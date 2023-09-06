وزير الإعلام: آفاق عديدة للتعاون الإعلامي بين سورية وكوبا

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن هناك آفاقا عديدة للتعاون الإعلامي بين سورية وكوبا اللتين تواجهان التحديات نفسها وتدافعان عن سيادتهما في مواجهة المشاريع الإمبريالية والاستعمارية.

وأشار وزير الإعلام خلال لقائه اليوم مدير وكالة الأنباء الكوبية “برينسا لاتينا” لويس إنريكي غونزاليز إلى أهمية التعاون القائم بين الوكالة العربية السورية للأنباء سانا ووكالة الأنباء الكوبية، داعياً إلى مزيد من التواصل للتأثير على الرأي العام بما يخدم مصلحة الشعبين.

بدوره أكد غونزاليز أن وكالة الأنباء الكوبية رافقت الشعب السوري طوال سنوات الحرب والعدوان، ولم تتوقف عن تغطية الأوضاع يوماً واحداً، مجدداً التزام الوكالة تجاه الشعب السوري وقضيته والدفاع عن الحقيقة.

وأوضح أن برينسا لاتينا قد تم إنشاؤها لمواجهة الحملات الإعلامية المعادية للثورة الكوبية وفي ظروف مشابهة جداً لما يعانيه الشعب السوري حالياً من حرب إعلامية، وقال: “نعتبر أنه من المهم جداً نشر حقيقة ما يجري لأن سورية في خندق الدفاع عن الحق وعن القضايا العادلة”.

وأضاف: “لقد رأينا شعباً صامداً في وجه الحرب والحصار ومصمماً على الدفاع عن نفسه والعمل من أجل مستقبل بلده”.

حضر اللقاء معاون وزير الإعلام أحمد ضوا، والمدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إياد ونوس، والسفير المفوض وفوق العادة لجمهورية كوبا في دمشق لويس ماريانو فرنانديز رودريغيز.

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