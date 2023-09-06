وزارة النفط تعلن نتائج الدورة الثانية للثانوية المهنية النفطية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم نتائج الدورة الثانية من الامتحانات العامة للشهادة الثانوية المهنية النفطية في بانياس وحمص والرميلان، والمهنية للمناجم والتعدين لعام 2023.

وحسب الإعلان الذي تلقت سانا نسخةً منه بلغت نسبة النجاح في الثانوية المهنية النفطية بحمص 85.71 بالمئة، وفي الثانوية المهنية النفطية بالرميلان 100 بالمئة، وفي الثانوية المهنية النفطية ببانياس 68.57 بالمئة، وفي الثانوية المهنية للمناجم والتعدين 83.33 بالمئة.

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة موقع وزارة النفط والثروة المعدنية.

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