الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي أن هذا القرار هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال انتهاكاتها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأكدت الخارجية أنها ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها بالقدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة، وطالبت حكومة بابوا غينيا الجديدة بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

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