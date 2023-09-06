مباحثات لتطوير التعاون العلمي والفني بين وزارة الزراعة ومنظمة الإسكوا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” تطوير علاقات التعاون في المرحلة القادمة، وآلية التدخل العلمي والفني لتطوير القطاع الزراعي ودعم المنتجين.

وأكد الوزير قطنا أهمية اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق لدعم وتعزيز التعاون المستقبلي لجهة الاستفادة من خبرات الإسكوا لتنفيذ الكثير من المشاريع التي اعتمدتها الوزارة ضمن إستراتيجية تطوير القطاع الزراعي 2030، والربط مع المنظمات الدولية الأخرى ومراكز الأبحاث والدراسات لتنفيذ مشاريع متنوعة لتحقيق تنمية متكاملة تعود بالفائدة على الفلاح والأسر الريفية بالدرجة الأولى.

وأشار الوزير قطنا إلى دور الإسكوا في تسهيل التعاون مع المنظمات لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية والانتقال من مرحلة الاستجابة إلى التعافي المبكر، واستثمار كل الموارد المتوافرة لتأسيس مشاريع تربط بين المنتجات الزراعية وتصنيعها وتسويقها.

واستعرضت رئيسة الوفد ريم محمد عبد الهادي النجداوي رئيسة قسم السياسات الغذائية والبيئة في الإسكوا منهجية عملهم، لافتة إلى أهمية اللقاء للاطلاع على احتياجات الوزارة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الزراعي ووضع خطة عمل مستقبلية للعمل المشترك.

وقدم معاون الوزير الدكتور فايز المقداد عرضاً حول القطاع الزراعي في سورية ومقترحات تطويره بالتعاون مع الإسكوا، ومشاريع الدعم الفني والهيكلي المقترحة ومنها تحديث نظم إدارة الأراضي، والبرنامج الوطني للزراعة الذكية مناخياً، وتطوير إدارة المراعي والبادية السورية، وتطوير نظم الإحصاءات الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وفترة تنفيذ المشاريع وأهدافها ومحاور التنفيذ.

غصوب عبود

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