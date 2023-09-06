(مدرستي)… مبادرة نحو أسر الشهداء لغرفة تجارة حمص

حمص-سانا

تعزيزاً لدورها الهادف في خدمة المجتمع أطلقت غرفة تجارة حمص مؤخراً مبادرة “مدرستي”، والتي تهدف لتوزيع القرطاسية على أبناء الشهداء لتخفيف الأعباء عليهم مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأوضح إياد السباعي رئيس غرفة تجارة حمص في تصريح لمراسلة سانا أن مبادرة “مدرستي” في يومها الأخير استهدفت أكثر من ألف أسرة من أسر الشهداء، من خلال توزيع قسائم شراء قرطاسية لأبناء الشهداء لتأمين مستلزمات المدارس، وتخفيف الأعباء عن العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبين السباعي أن قيمة كل قسيمة تصل إلى 200 ألف ليرة، صرفت وفقاً للعنوان الموضوع على القسائم، منها عبر جناح السورية للتجارة في مهرجان التسوق “أهلا مدرستي” بحي الوعر، وآخر في حي المهاجرين وثلاثة مستوردين تجار تم وضع عناوينهم على القسائم، وذلك بما يعزز من دور الغرفة الاجتماعي وحضورها الدائم لتقديم الدعم إلى أبناء الشهداء عربون وفاء، وإجلالاً لتضحياتهم.

من جانبهم عبر عدد من أسر الشهداء الذين استفادوا من المبادرة عن أهميتها في تخفيف الأعباء عنهم، والمساهمة في تأمين كل ما يحتاجه أبناؤهم الطلبة مع بداية العام الدراسي.

صبا خيربك

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