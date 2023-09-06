تشغيل محطة ضخ مياه بمنظومة الطاقة البديلة في شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

تم اليوم في مدينة شهبا بالسويداء تشغيل محطة ضخ مياه منطقة الصحاري بمنظومة الطاقة البديلة “الطاقة الشمسية” باستطاعة 65 حصاناً، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الأمانة السورية للتنمية والمجلس النرويجي للاجئين مكتب المنطقة الجنوبية والمؤسسة العامة لمياه الشرب ومجلس مدينة شهبا والمجتمع المحلي فيها.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية هذه المنظومة لزيادة كمية الطاقة الكهربائية لمحطة ضخ منطقة الصحاري التي تتزود بالمياه من بئري شهبا 1 و2 لتعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة، وبالتالي زيادة كمية الضخ فيها من 300 متر مكعب إلى 850 متراً مكعباً باليوم، مبيناً أن عدد المستفيدين منها نحو 7 آلاف شخص.

وأوضح مدير منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية فراس ركاب أن تشغيل المحطة بالطاقة الشمسية هو نتيجة مخرجات الخطة التنموية لناحية شهبا، وتمت بعد إجراء الدراسة اللازمة حول واقع الاحتياجات، ولا سيما الأكثر أولوية وهي المياه.

عمر الطويل

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