تحديد مناطق تجوال خطوط سيريتل على شبكة إم تي إن والعكس

دمشق-سانا

استكمالاً للجهود التي تبذلها شركتا الخلويسيريتل وإم تي إن لتوفير خدمة التجوال المحلي لمشتركيهما، وبهدف توسيع نطاق المناطق المستفيدة من هذه الخدمة ستصبح شبكة سيريتل متاحة لمشتركي إم تي إن، وستصبح شبكة إم تي إن متاحة لمشتركي سيريتل بدون أي تكلفة إضافية، وذلك في عدد من المناطق.

وأشارت شركة سيريتل في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى المناطق التي سيتم استخدام ميزة تجوال خطوطها على شبكة إم تي إن والعكس وتاريخ بدء عمل هذه الخدمة، حيث بدأت منذ الـ 4 من الشهر الجاري في ريف حمص الشرقي وفي ريف حماة الشرقي باستثناء مدينة سلمية وريف حلب الشرقي باستثناء مدينة منبج، إذ ستبدأ في الـ 11 من أيلول الجاري.

ووفق البيان، ستبدأ الخدمة في ريف دير الزور ومحافظة الرقة في الـ 18 من أيلول الجاري وفي ريف دمشق الشرقي وطريق حمص الدولي من حرستا إلى حسياء بدءاً من الـ 25 من أيلول الجاري.

وأشار البيان إلى أن مناطق تجوال خطوط إم تي إن على شبكة سيريتل فقط هي منطقة ريف الحسكة، وذلك اعتباراً من الـ 18 من أيلول الجاري.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت في الـ 17 من آب الماضي تفعيل ميزة التجوال المحلي بشكل مؤقت بين شركتي سيريتل وإم تي إن ليتمكن مشتركو الهاتف الخلوي من إجراء الاتصالات، وإرسال الرسائل، واستخدام الإنترنت عبر شبكة الشركة التي توجد عليها تغطية حتى وإن كان المستخدم من مشتركي الشبكة الأخرى.

نور يوسف

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