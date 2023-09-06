روسيا تبلغ لندن بقبول تعيين (نايجل كيسي) سفيراً لبريطانيا في موسكو

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت السفارة البريطانية بقبول ترشيح “نايجل فيليب كيسي” لمنصب السفير البريطاني الجديد لدى روسيا.

ونقل موقع RT عن الخارجية الروسية قولها في بيان: “إنه وفقاً للأعراف الدبلوماسية قدم الجانب البريطاني في ربيع العام الجاري طلباً إلى الوزارة للحصول على موافقة على تعيين كيسي سفيراً لبريطانيا في روسيا، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة في حزيران الماضي تم إبلاغ السفارة البريطانية في موسكو بقبول ترشيحه”.

وأعلنت الحكومة البريطانية في مطلع آب الماضي تعيين كيسي في منصب السفير البريطاني الجديد لدى روسيا، خلفا لديبورا برونيرت التي شغلت هذا المنصب منذ بداية عام 2020.

ومن المقرر أن يباشر نايجل كيسي مهامه في تشرين الثاني المقبل، وستكون هي المرة الثانية له للعمل في روسيا، حيث عمل قبل نحو عقدين سكرتيراً أولاً للسفارة البريطانية في موسكو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency