علماء تشيك يطورون مادة مقاومة للحرارة تحمي الأبنية خلال الحرائق

براغ-سانا

طور باحثون في الجامعة التقنية العليا بمدينة ليبيرتس التشيكية مادة جديدة مقاومة للحرارة تساهم في إنقاذ أرواح الناس خلال الحرائق عبر تمديد فترة تحمل الهياكل المعدنية في الأبنية وتأخير انهيارها.

وقال المتحدث باسم الجامعة راديك بيركل في تصريح صحفي: إن “المادة تتحمل ارتفاع الحرارة حتى 1000 درجة مئوية، وبالتالي تؤخر ذوبان الهياكل المعدنية وانهيارها”.

من جهته، أكد رئيس الفريق الباحث بيتر لودا أن هذه المادة وخلال التجارب “أظهرت قدرتها على زيادة تحمل ارتفاع درجات الحرارة في الأبنية نتيجة الحرائق لمدة 100 دقيقة عبر طلائها على الأبنية الخشبية بسماكة 2 سنتيمتر، حيث كان الخشب يصمد لمدة 17 دقيقة أثناء الحريق في الحالة العادية”.

وأضاف لودا: إن “رجال الإطفاء يقدرون فترة صمود الأبنية الخشبية بعد نشوب الحريق، لكنهم لا يستطيعون تقدير صمود الهياكل المعدنية، لذلك أجرينا التجارب على المعدن فأعطت المادة نتيجة ممتازة”.

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