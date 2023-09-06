إيرواني: على مجلس الأمن إنهاء استخدام العقوبات كسلاح لتحقيق أهداف سياسية

نيويورك-سانا

دعا السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى العمل على منع إساءة استخدام العقوبات كغطاء لإجراءات بعض الدول الكبرى الأحادية وغير القانونية أو كسلاح لتحقيق أهدافها السياسية.

وقال إيرواني في جلسة مجلس الأمن حول إجراءات وأساليب عمل هذا المجلس: إن “عقوبات مجلس الأمن يجب أن تخضع لتقييم دقيق ومراجعة مستمرة من حيث العواقب الإنسانية العميقة لها، وإذا لزم الأمر تعليقها أو إنهاؤها”، مشدداً على أنه يجب على مجلس الأمن الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في جميع قراراته مع منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

واعتبر إيرواني أن “أي محاولة لإساءة استخدام الإجراءات الداخلية لمجلس الأمن وإجراءاته الثابتة أو أساليب عمله لأغراض سياسية تضعف مصداقية وشرعية المجلس، وكذلك قدرته على الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة”،

موضحاً أنه في الوقت الحالي يحتفظ ثلاثة أعضاء دائمين في هذا المجلس بعقلية استعمارية، وغالباً ما يتجاهلون وجهات النظر والمخاوف المشروعة للدول المدرجة في جدول أعمال المجلس بل ويفرضون الضغوط عليها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency