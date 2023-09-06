إجلاء أكثر من 36 ألف شخص بسبب إعصار هايكوي شرق الصين

بكين-سانا

أجلت السلطات الصينية أكثر من 36 ألف شخص من مدينة فوزهو عاصمة مقاطعة فوجيان شرق الصين، بعد أن تسبب إعصار هايكوي بحدوث عواصف مطيرة غزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المركز المحلي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف قوله: إن “الأمطار الغزيرة تسببت بإلحاق أضرار بـ 147 بلدة في المدينة، ما أدى إلى خسائر اقتصادية تتجاوز قيمتها 7ر76 مليون دولار”، ولا يزال الهطل المطري مستمراً في المدينة.

ولفتت السلطات إلى أن دوام المدارس الإبتدائية والإعدادية ورياض الأطفال ومؤسسات التدريب اللامنهجية لا يزال معلقاً اليوم إلى جانب إيقاف حركة الحافلات ومترو الأنفاق والقطارات وحافلات نقل المطار وإغلاق المنتجعات والمتنزهات.

وكان ثلاثة أشخاص فُقدوا أمس جراء الفيضانات الناجمة عن الإعصار في مقاطعة فوجيان.

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