زاخاروفا: نظام كييف أداة بيد الغرب في السعي لإعادة العالم إلى التبعية الاستعمارية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف أصبح مجرد أداة في يد الغرب في محاولة لإعادة العالم إلى التبعية الاستعمارية.

ونقل موقع (RT) عن زاخاروفا قولها اليوم على التلغرام رداً على تصريح سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف حول بداية الحرب العالمية الثالثة: إن “نظام كييف بدأ يدرك أخيراً أن ما يجري ليس صراعاً بين روسيا وأوكرانيا، بل محاولة من الغرب لإعادة العالم إلى التبعية الاستعمارية ومواصلة تسخير موارد العالم لإشباع رغباته كما فعل على مر القرون”.

وكان دانيلوف قال أمس: “إذا كان أحد يعتبر أن الحرب العالمية الثالثة لم تبدأ فهذا خطأ كبير، لقد بدأت، وهي مستمرة منذ فترة في مرحلتها الهجينة، والآن دخلت في مرحلتها الفعالة”.

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