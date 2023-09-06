طاجيكستان: مقتل ثلاثة إرهابيين في اشتباك مع الأجهزة الأمنية قرب الحدود مع أفغانستان

دوشانبي-سانا

أعلنت الأجهزة الأمنية في طاجيكستان اليوم مقتل ثلاثة إرهابيين خلال اشتباك قرب الحدود مع أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأجهزة الأمنية قولها: إن “ثلاثة عناصر من منظمة إرهابية دولية عبروا قبل أيام الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان قرب بلدة كيفرون بنية ارتكاب عمل إرهابي مع اقتراب موعد العيد الوطني الطاجيكستاني في التاسع من أيلول الحالي، حيث تم القضاء عليهم صباح أمس بعدما رفضوا الاستسلام في هذه المنطقة الواقعة في جبال بامير”.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الرجال الثلاثة مواطنون طاجيك، وكانوا ينتمون إلى جماعة أنصار الله الجهادية الإرهابية، وهي مرتبطة بالحركة الإسلامية في أوزبكستان القريبة من حركة طالبان.

وهذا ثاني حادث من هذا النوع في الأشهر الأخيرة، بعدما أعلنت السلطات نهاية نيسان الماضي مقتل إرهابيين اثنين أتيا من أفغانستان.

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