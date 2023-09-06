إطلاق نار بمحطة للقطارات المركزية في ألمانيا

برلين-سانا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم اعتقالها شخصاً قالت إنه أطلق أعيرة نارية مع اثنين آخرين على محطة القطار المركزية بمدينة فوبرتال الألمانية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة الألمانية قوله في بيان: إن “التحليلات الأولية تشير إلى إطلاق عدة أعيرة نارية عقب مشاجرة بين ثلاثة أشخاص بمحطة الحافلات المجاورة لمحطة القطار من دون وقوع إصابات، حيث تم القاء القبض على واحد من مطلقي النار في حين فر الاثنان الآخران”.

ولفت المتحدث إلى الشروع بتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال غير واضحة.

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