النفط يسجل أعلى مستوى له في عشرة أشهر

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق اليوم دولاراً واحداً للبرميل لتسجل أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني، بعدما أعلنت السعودية وروسيا تمديداً جديداً لتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.04 دولار للبرميل أو 1.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.04 دولاراً للبرميل، وهذه هي المرة الأولى التي تستقر فيها فوق مستوى 90 دولاراً منذ الـ 16 من تشرين الثاني 2022.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.69 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً أعلى مستوى لها في عشرة أشهر.

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