مذكرتا تفاهم بين الضرائب والرسوم والبريد وبنك الشام.. دعم الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات الضريبية

دمشق-سانا

وقعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مذكرتي تفاهم مع المؤسسة السورية للبريد وبنك الشام بخصوص دعم الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام الهيئة منذر ونوس أن مذكرتي التفاهم تأتيان ضمن خطة عمل الهيئة لتبسيط الإجراءات والتوجه نحو الدفع الإلكتروني وأتمتة أعمال الإدارة الضريبية وتقديم خدمات مميزة للمكلفين بأسهل الطرق الممكنة.

وتضمنت المذكرة الموقعة مع المؤسسة السورية للبريد تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإدارية والقانونية للمكلفين ضريبياً عن طريق المراكز البريدية كتسديد الضرائب والرسوم وتقديم البيانات الضريبية وتقديم الاعتراضات والحصول على الرقم الضريبي.

أما بالنسبة للمذكرة مع بنك الشام فقد تضمنت تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمكلفين ضريبياً من حملة بطاقة السحب الآلي “ايه تي ام” و بطاقة الائتمان “ترست كارد” الصادرتين عن بنك الشام أو البطاقات الصادرة عن البنوك المرتبطة بشبكة فاتورة للدفع الإلكتروني والراغبين بتسديد الضرائب والرسوم والذمم المالية المترتبة عليهم من خلال نقاط البيع “بي أو إس”.

وأشار ونوس إلى أنه سيتم توزيع عدد من نقاط البيع على فروع الهيئة لتمكين المكلف من التسديد عبر البطاقة المصرفية بدلاً من النقود أو من خلال بوابة الدفع الإلكتروني “شام باي” العائدة لبنك الشام، التي ستفعل قريباً بعد استكمال الاختبارات التقنية بين الهيئة والبنك، بحيث يمكن للمكلفين، ودون الحاجة لزيارة الهيئة، من معرفة المبلغ المستحق عليهم والسداد بكل يسر وسهولة.

كما ذكر ونوس المكلفين بإمكانية تسديد التزاماتهم الضريبية في جميع المصارف العاملة من خلال الحسابات التابعة للمالية فيها.

وسيم العدوي

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