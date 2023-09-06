بمشاركة وزارة التربية.. ندوة إقليمية افتراضية لشبكة التعليم من أجل التنمية المستدامة 2023

دمشق-سانا

شاركت وزارة التربية اليوم في الندوة الإقليمية الافتراضية لشبكة التعليم من أجل التنمية المستدامة 2023 في الدول العربية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”.

وتهدف الندوة إلى تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة وتقييم المبادرات القطرية للتعليم والممارسات والإنجازات والتحديات التي تواجه وزاراتي التربية والتعليم.

وقدم المشاركون خلال الندوة عدداً من المبادرات التي توضح رؤية حكوماتهم للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2023، مؤكدين أهمية إعداد الأطفال والشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير المجتمعات وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في دعم التعليم والعمل على توطينه ضمن إطار عالمي.

شارك في الندوة عن الجانب السوري معاون وزير التربية الدكتور محمود بني المرجة المنسق الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وعدد من مديري الإدارة المركزية بالوزارة.

رحاب علي