بمشاركة سورية.. اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية بالقاهرة

القاهرة-سانا

بمشاركة سورية عقد اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى في القاهرة اليوم، فيما أكد ضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين دول المجموعة والتصدي لمحاولات إساءة استخدام المنصات الالكترونية التجارية في عمليات الاتجار والترويج للمواد المخدرة.

وشدد المسؤولون في ختام اجتماعهم على ضرورة تعزيز قدرات كوادر المكافحة لمواكبة التحديات والمستجدات التي فرضها الواقع الميداني، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات التدريبية والأنشطة العلمية والاستفادة من المراكز التخصصية بدول المجموعة.

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة حذرت سورية من محاولات استخدام المخدرات كإحدى أدوات الإرهاب الموجه.

وقال اللواء نضال جريج مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في كلمة الوزارة خلال الاجتماع: إن هناك ارتباطا وثيقا بين المجموعات الإرهابية وتجار المخدرات، حيث استخدمت المخدرات كإحدى أدوات الإرهاب الموجه الذي يتعرض له بلدنا فازدادت جرائم المخدرات، لافتا إلى أن هذا الأمر برز من خلال استغلال العصابات الإرهابية للموقع الجغرافي لسورية كبلد عبور بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها.

وشدد اللواء جريج على أن كلا من الإرهابيين وتجار المخدرات يعارض سيادة الدولة والقانون ويعمل في الأماكن التي لا تطالها سلطة القانون ويهمهم أن يسود مناخ الفوضى ليسهل عليهم القيام بأنشطتهم.

وأشار اللواء جريج إلى أن سورية كانت وما تزال تلعب دوراً مهماً وفعالاً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخدرات من خلال الانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمشاركة بالفعاليات الدولية والإقليمية بهذا الصدد، مشددا على أن سورية ملتزمة دائماً وبشكل فعال في مواجهة هذه الآفة الخطيرة وفقاً لما تقتضيه وتنص عليه الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، مؤكدا انفتاح سورية على التعاون مع الجميع.

وقدم مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في مستهل كلمته شرحاً عن الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، موضحاً أن سياسة سورية في مكافحة المخدرات تعتمد على تطبيق استراتيجية مكافحة العرض وتشمل (المكافحة العملياتية والضبطيات وقانون المخدرات والتعاون الدولي) واستراتيجية خفض الطلب وتشمل (التوعية والعلاج والتأهيل)، منوهاً بقيام اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية معظم وزارات الدولة بالإشراف على تطبيق هذه السياسة.

وأوضح اللواء نضال جرج أن جهود المكافحة الدائمة والمستمرة والمتطورة التي تقوم بها الإدارة وفروعها بالمحافظات أثمرت عن إلقاء القبض على أفراد معظم الشبكات ومصادرة ما بحوزتهم من مواد مخدرة بهدف تحصين المجتمع وحماية الأجيال من الآثار الهدامة لآفة المخدرات.