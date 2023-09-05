وصول 220 مهاجراً غير شرعي إلى السواحل اليونانية وانتشال جثة رجل

أثينا-سانا

أعلنت السلطات اليونانية عن وصول 220 مهاجراً غير شرعي على متن عدة قوارب وانتشال جثة رجل بعد غرق أحد قوارب المهاجرين.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن خفر السواحل قوله: إنه “تم العثور على 14 مهاجراً بينهم 5 رجال و6 نساء و3 أطفال في جزيرة (فارماكونيسي) النائية شرق بحر إيجه، إضافة إلى جثة رجل واحد”.

وأضافت أن “المهاجرين كانوا على متن قارب تعرض للغرق”، مشيرة إلى أنه “تم نقل المهاجرين والرجل المتوفى إلى جزيرة (ليروس) القريبة”.

وفي حادثة أخرى قال خفر السواحل: إن “ثلاثة قوارب أخرى تحمل أكثر من مئة شخص وصلت إلى جزر (ليسبوس) و(ساموس) و (خيوس)ً.

وتم رصد زورق يحمل 48 شخصاً قبالة سواحل (ليسبوس)، كما تم العثور على زورق آخر يحمل 25 شخصاً بينهم 4 أطفال قبالة جزيرة (ساموس).

وعثر على مركب كان يحمل على متنه 33 شخصاً بالقرب من جزيرة (خيوس).

وعلى الرغم من زيادة عدد المهاجرين إلى اليونان لا تزال إيطاليا نقطة العبور الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي مع وصول نحو 114200 شخص عن طريق البحر حتى الآن هذا العام تليها إسبانيا بأكثر من 21 ألف شخص وفقاً لأرقام الأمم المتحدة في حين أن الرقم بالنسبة لليونان عن طريق البر والبحر يبلغ نحو 18600 شخص.

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