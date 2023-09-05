لوموند: فرنسا بدأت محادثات لسحب قواتها من النيجر

باريس-سانا

أكدت صحيفة (لوموند) الفرنسية اليوم أن السلطات الفرنسية بدأت محادثات مع قادة المجلس العسكري في النيجر لسحب قواتها.

وأكد رئيس وزراء النيجر الذي عينه المجلس العسكري علي محمد الأمين زين أن “المحادثات جارية من أجل انسحاب سريع للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد”، مشيراً إلى أن “القوات الفرنسية في وضع غير قانوني”.

وأضاف أن “المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جداً”.

يشار إلى أن فرنسا هي الأكثر تأثراً من التوترات الأخيرة في إفريقيا بعد أن تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا خلال السنوات الماضية مع تزايد الانتقادات الشعبية.

وكان آلاف المحتجين تجمعوا في مظاهرة خارج قاعدة عسكرية في نيامي تضم جنوداً فرنسيين مؤخراً مطالبين بانسحاب القوات الفرنسية بالكامل من البلاد.

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