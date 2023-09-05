مصرع شخص وفقدان آخر جراء عاصفة قوية اجتاحت اليونان

أثينا-سانا

لقي شخص مصرعه، وفقد آخر جراء العاصفة القوية التي اجتاحت وسط اليونان.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن إدارة الإطفاء اليونانية قولها: إن “رجلاً لقي مصرعه في بلدة (فولوس) وسط البلاد، عندما انهار جدار وسقط عليه، كما تم الإبلاغ عن فقدان رجل آخر جرفته مياه الفيضانات”.

وذكرت الشرطة أنه “تم حظر حركة المرور في بلدة (فولوس) ومنطقة (بيليون) الجبلية القريبة وفي جزيرة (سكياثوس) حتى تهدأ العاصفة، بعد أن تحولت الشوارع إلى سيول”.

وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان في عدة مناطق وسط اليونان وسلسلة جزر (بوراديس) وجزيرة (ايفيا) بتجنب الخروج بسبب العاصفة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار وغمر الطرقات بالمياه، ما أدى إلى جرف السيارات إلى البحر في منطقة بيليون.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية هطول أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بالبرد والرعد والرياح القوية في بحر إيجه.

وتأتي الأحوال الجوية السيئة في أعقاب حرائق الغابات الكبرى التي اجتاحت اليونان خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث اشتعل بعضها لأكثر من أسبوعين ودمرت مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية ولقي أكثر من 20 شخصاً مصرعهم.

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