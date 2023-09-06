قمة المناخ  (كوب28): العالم يخسر في سباق أهداف المناخ

نيروبي-سانا

أعلن سلطان الجابر الرئيس المعين لقمة المناخ “كوب28” اليوم أن العالم يخسر في السباق نحو تحقيق أهدافه المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، داعياً الزعماء الأفارقة المجتمعون في كينيا إلى تغيير ما وصفوه بنظام دولي جائر لتمويل مواجهة تغير المناخ.

ونقلت رويترز عن الجابر الذي سيرأس قمة الأمم المتحدة للمناخ في الإمارات في تشرين الثاني المقبل قوله: “إننا لا نحقق النتائج التي نحتاجها في الوقت الذي نحتاج إليها فيه”، مشيراً إلى أن “الإمارات تعهدت بمبلغ 4.5 مليار دولار لتطوير طاقة نظيفة بقدرة 15 غيغاوات في إفريقيا بحلول عام 2030”.

وبحسب باحثين فإنه في حين تعاني القارة الإفريقية بعضا من أسوأ تداعيات تغير المناخ فإنها تتلقى نحو 12 بالمئة فقط من التمويل الذي تحتاجه للتصدي لتلك التداعيات.

وتمتلك القارة حالياً قدرة مركبة لإنتاج الطاقة المتجددة تبلغ نحو 60 غيغاوات.

ويرى مسؤولون أفارقة أن الاستثمارات موضع ترحيب لكن تلبية احتياجات القارة التمويلية ستتطلب تحولاً في هيكل التمويل المناخي العالمي خاصة في ظل أعباء الديون المرتفعة على الحكومات.

وتركز القمة التي افتتحت أمس على حشد تمويل لتعامل إفريقيا مع تغير المناخ كما أعلن عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع للتنمية المستدامة.

وتعتزم الدول الإفريقية الضغط خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28” من أجل زيادة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي ما يمكن أن يطلق العنان لتمويل مناخي بقيمة 500 مليار دولار يمكن الاستفادة منه بما يصل لخمس مرات.

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