SCS-NET

مقتل 53 جندياً جراء هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

2023-09-05

واغادوغو-سانا

أعلن الجيش في بوركينا فاسو اليوم مقتل 53 جندياً خلال قتال عنيف مع إرهابيين شمال البلاد.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن البيان الصادر عن الجيش قوله إن  17 جندياً و36 من المقاتلين المتطوعين الذين يساعدون الجيش قتلوا في بلدة “كومبري” بإقليم ” ياتينجا” شمال بوركينا فاسو، إضافة إلى مقتل العشرات من الإرهابيين، وذلك في إطارعملية لمحاولة صد المسلحين من كومبري حتى يتمكن النازحون من العودة”.

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة عنف ظهرت أولا في مالي والنيجر المجاورتين وامتدت خارج حدودهما أدت إلى مقتل أكثر من 16 ألف شخص، كما أدت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد في واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في إفريقيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بوركينا فاسو ومالي تعتبران التدخل في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما

نيامي-سانا أكد وزيرا خارجية بوركينا فاسو ومالي أوليفيا رومبا وعبدولاي ديوب عقب زيارتهما إلى النيجر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved