مقتل 53 جندياً جراء هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

واغادوغو-سانا

أعلن الجيش في بوركينا فاسو اليوم مقتل 53 جندياً خلال قتال عنيف مع إرهابيين شمال البلاد.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن البيان الصادر عن الجيش قوله إن 17 جندياً و36 من المقاتلين المتطوعين الذين يساعدون الجيش قتلوا في بلدة “كومبري” بإقليم ” ياتينجا” شمال بوركينا فاسو، إضافة إلى مقتل العشرات من الإرهابيين، وذلك في إطارعملية لمحاولة صد المسلحين من كومبري حتى يتمكن النازحون من العودة”.

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة عنف ظهرت أولا في مالي والنيجر المجاورتين وامتدت خارج حدودهما أدت إلى مقتل أكثر من 16 ألف شخص، كما أدت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد في واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في إفريقيا.

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