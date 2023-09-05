استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في الأغوار الشمالية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فتى فلسطيني مساء اليوم بعد تنفيذه عملية بطولية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة جندي للاحتلال الإسرائيلي وذلك رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الفتى محمد زبيدات (17 عاما) أطلق الرصاص على مجموعة من جنود الاحتلال قرب قرية الزبيدات، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح قبل استشهاد الفتى برصاص قوات الاحتلال.

وأكدت المقاومة الفلسطينية أن هذه العملية البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال، مشددة على استمرار هذه العمليات والمقاومة ضد الاحتلال بكل أشكالها.

واستشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة.

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